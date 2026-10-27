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Хутите обявиха, че са отблъснали настъпление на подкрепяни от Саудитска Арабия сили край Баб ел Мандеб

Хутите обявиха, че са отблъснали настъпление на подкрепяни от Саудитска Арабия сили край Баб ел Мандеб
АР/БТА

В изявление групировката посочва, че е атакувала настъпващите сили с балистични ракети и тежко въоръжение

Йеменските бунтовници хути заявиха, че са отблъснали настъпление на сили, подкрепяни според тях от Саудитска Арабия, в района на протока Баб ел Мандеб, предаде Ройтерс.

В изявление групировката посочва, че е атакувала настъпващите сили с балистични ракети и тежко въоръжение. По твърдения на хутите при сблъсъците са загинали и ранени множество хора, а няколко военни превозни средства са били унищожени.

Към момента няма независимо потвърждение на информацията, нито официална реакция от Саудитска Арабия относно твърденията за настъплението и понесените загуби.

Хутите съобщиха още, че са атакували два военнотранспортни самолета на летището в саудитския град Наджран, както и военновъздушна база в Хамис Мушаит. Засега не са представени независими данни, които да потвърждават резултатите от тези атаки.

Протокът Баб ел Мандеб е стратегически морски коридор между Червено море и Аденския залив, през който преминава значителна част от международния морски трафик. Районът има ключово значение за търговските маршрути между Европа и Азия.

Припомняме, че по-рано йеменските бунтовници хути обявиха, че са атакували най-големия нефтопреработвателен завод в Саудитска Арабия – „Рас Танура“, разположен на брега на Персийския залив, западно от Ормузкия проток. 

Говорителят на подкрепяната от Иран групировка Яхия Сария заяви, че атаката е била извършена с балистични ракети и е предизвикала пожар в съоръжението. Саудитските власти обаче все още не са потвърдили, че заводът е бил обект на нападение.

Според Ройтерс от септември хутите зачестяват ударите си срещу Саудитска Арабия, с което откриват допълнителен фронт в по-широкия конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Почти целият износ на петрол от Саудитска Арабия преминава през две основни пристанища – Рас Танура в Персийския залив и Янбу на брега на Червено море. И двете съоръжения вече са били обект на атаки от страна на йеменската групировка.

 
 
 

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