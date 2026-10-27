Хутите обявиха, че са отблъснали настъпление на подкрепяни от Саудитска Арабия сили край Баб ел Мандеб
В изявление групировката посочва, че е атакувала настъпващите сили с балистични ракети и тежко въоръжение
Йеменските бунтовници хути заявиха, че са отблъснали настъпление на сили, подкрепяни според тях от Саудитска Арабия, в района на протока Баб ел Мандеб, предаде Ройтерс.
В изявление групировката посочва, че е атакувала настъпващите сили с балистични ракети и тежко въоръжение. По твърдения на хутите при сблъсъците са загинали и ранени множество хора, а няколко военни превозни средства са били унищожени.
Към момента няма независимо потвърждение на информацията, нито официална реакция от Саудитска Арабия относно твърденията за настъплението и понесените загуби.
Хутите съобщиха още, че са атакували два военнотранспортни самолета на летището в саудитския град Наджран, както и военновъздушна база в Хамис Мушаит. Засега не са представени независими данни, които да потвърждават резултатите от тези атаки.
Протокът Баб ел Мандеб е стратегически морски коридор между Червено море и Аденския залив, през който преминава значителна част от международния морски трафик. Районът има ключово значение за търговските маршрути между Европа и Азия.
Припомняме, че по-рано йеменските бунтовници хути обявиха, че са атакували най-големия нефтопреработвателен завод в Саудитска Арабия – „Рас Танура“, разположен на брега на Персийския залив, западно от Ормузкия проток.
Говорителят на подкрепяната от Иран групировка Яхия Сария заяви, че атаката е била извършена с балистични ракети и е предизвикала пожар в съоръжението. Саудитските власти обаче все още не са потвърдили, че заводът е бил обект на нападение.
Според Ройтерс от септември хутите зачестяват ударите си срещу Саудитска Арабия, с което откриват допълнителен фронт в по-широкия конфликт между САЩ, Израел и Иран.
Почти целият износ на петрол от Саудитска Арабия преминава през две основни пристанища – Рас Танура в Персийския залив и Янбу на брега на Червено море. И двете съоръжения вече са били обект на атаки от страна на йеменската групировка.