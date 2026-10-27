Хутите обявиха, че са отблъснали настъпление на подкрепяни от Саудитска Арабия сили край Баб ел Мандеб

Йеменските бунтовници хути заявиха, че са отблъснали настъпление на сили, подкрепяни според тях от Саудитска Арабия, в района на протока Баб ел Мандеб, предаде Ройтерс.

В изявление групировката посочва, че е атакувала настъпващите сили с балистични ракети и тежко въоръжение. По твърдения на хутите при сблъсъците са загинали и ранени множество хора, а няколко военни превозни средства са били унищожени.

Към момента няма независимо потвърждение на информацията, нито официална реакция от Саудитска Арабия относно твърденията за настъплението и понесените загуби.

Хутите съобщиха още, че са атакували два военнотранспортни самолета на летището в саудитския град Наджран, както и военновъздушна база в Хамис Мушаит. Засега не са представени независими данни, които да потвърждават резултатите от тези атаки.

Протокът Баб ел Мандеб е стратегически морски коридор между Червено море и Аденския залив, през който преминава значителна част от международния морски трафик. Районът има ключово значение за търговските маршрути между Европа и Азия.