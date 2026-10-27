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Съперникът на Нетаняху обеща промяна в Израел: Няма да управляваме чрез страх и разделение

Съперникът на Нетаняху обеща промяна в Израел: Няма да управляваме чрез страх и разделение
АР/БТА

Опозиционният политик обеща по-отговорно управление

Гади Айзенкот, основен съперник на израелския премиер Бенямин Нетаняху на парламентарните избори, обеща нов подход в управлението на страната, ако опозицията спечели вота, предаде ДПА.

„В Израел се усеща вятърът на промяната, а тя ще настъпи тази вечер в 22:00 ч.“, заяви Айзенкот, след като гласува в избирателна секция в град Холон, южно от Тел Авив.

Опозиционният политик обеща по-отговорно управление и заяви, че страната се нуждае от политически курс, основан на единството, а не на разделението.

„Няма да управляваме Израел чрез всяване на разделение и страх, а чрез единство и истинска любов. Ние ще победим!“, подчерта Айзенкот.

В навечерието на изборите, преди началото на законово установения период на предизборна тишина, анализатори прогнозираха оспорвана надпревара между десния консервативен лагер на Нетаняху и опозицията. Според прогнозите нито една от двете страни не се очакваше да получи самостоятелно парламентарно мнозинство, отбелязва ДПА.

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