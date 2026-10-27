Съперникът на Нетаняху обеща промяна в Израел: Няма да управляваме чрез страх и разделение
Опозиционният политик обеща по-отговорно управление
Гади Айзенкот, основен съперник на израелския премиер Бенямин Нетаняху на парламентарните избори, обеща нов подход в управлението на страната, ако опозицията спечели вота, предаде ДПА.
„В Израел се усеща вятърът на промяната, а тя ще настъпи тази вечер в 22:00 ч.“, заяви Айзенкот, след като гласува в избирателна секция в град Холон, южно от Тел Авив.
Опозиционният политик обеща по-отговорно управление и заяви, че страната се нуждае от политически курс, основан на единството, а не на разделението.
„Няма да управляваме Израел чрез всяване на разделение и страх, а чрез единство и истинска любов. Ние ще победим!“, подчерта Айзенкот.
В навечерието на изборите, преди началото на законово установения период на предизборна тишина, анализатори прогнозираха оспорвана надпревара между десния консервативен лагер на Нетаняху и опозицията. Според прогнозите нито една от двете страни не се очакваше да получи самостоятелно парламентарно мнозинство, отбелязва ДПА.