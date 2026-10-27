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Семен Новиков е световен шампион по борба

Семен Новиков е световен шампион по борба
БТА

Олимпийсният златен медалист триумфира в категория до 87 кг

Семен Новиков спечели световната титла по борба в категория до 87 кг. Олимпийският ни шампион триумфира с 4:0 точки във финала срещу иранеца Алиреза Мохамадипиани. Новиков победи същия съперник и преди две години в битката за златния медал в Париж.

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По този начин Семен Новиков стана първият световен шампион за България в класическия стил от 2013 година. Тогава Иво Ангелов стана първи в категория до 60 кг в Будапеща. 

Пътят на Новиков към върха премина през поредица от тежки схватки, в които българският борец показа характер и успя да преодолее силни съперници. В полуфинала той се изправи срещу Мухамадкодир Расулов от Узбекистан. Двубоят беше белязан от напрегнати моменти, след като в началото на втората част съперникът му го удари с глава в лицето. Наложи се кратко прекъсване, а Новиков продължи борбата с окървавено лице.

Въпреки това олимпийският шампион запази концентрация и стигна до победа с 2:0, осигурявайки си място в битката за световното злато. На финала негов съперник беше иранецът Алиреза Мохмадипиани - познат противник от олимпийските игри в Париж, където Новиков го победи в решителната схватка за титлата. 

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