Хърватия поиска от новата власт в Сърбия да отвори архивите и да поеме отговорност за войните през 90-те
Хърватският премиер Андрей Пленкович съобщи, че е разговарял с Илия Сърданович, водач на победилата избирателна листа „Студентите печелят“, за да го поздрави за изборния резултат
Хърватия очаква новото политическо ръководство на Сърбия да предприеме конкретни стъпки за изясняване на събитията от 90-те години на миналия век, включително отваряне на архивите, сътрудничество по случаите на изчезнали лица и продължаване на разследванията за военни престъпления.
Председателят на хърватския парламент Гордан Яндрокович от управляващия Хърватски демократичен съюз (HDZ) изрази надежда, че след изборната победа на „Студентската листа“ в Сърбия ще започне по-задълбочен анализ на събитията от този период и ще бъде поета отговорност за тях.
Попитан дали очаква по-добро сътрудничество със Сърбия по въпросите за изчезналите лица и военните престъпления, Яндрокович отговори, че е необходимо да се изчака развитието на ситуацията. Той отбеляза, че представители на победилото студентско движение са заявявали, че Хърватия и Сърбия имат различни интерпретации за събитията от 90-те години.
„Има само една историческа истина. Знаем това много добре. Надявам се, че най-накрая ще има анализ на случилото се през 90-те години и че ще поемат отговорност за тези събития“, заяви Яндрокович преди заседание на ръководството на HDZ.
Той обаче подчерта, че засега е рано да се правят окончателни заключения за бъдещия курс на Белград.
„Ще видим, след като назначат министър-председател и министри, как и в каква посока ще се движи Сърбия“, допълни хърватският парламентарен председател.
Загреб настоява за достъп до архивите на сръбските служби
Вицепремиерът и министър на хърватските ветерани Томо Медвед също призова бъдещото сръбско правителство да отвори архивите на бившата Служба за държавна сигурност и да предостави на Хърватия информация, поискана многократно през последното десетилетие.
Според него достъпът до документите би бил важна стъпка към изясняване на съдбата на изчезналите лица и установяване на обстоятелствата около престъпленията, извършени по време на войните.
Медвед призова новите управляващи в Сърбия да покажат готовност за различен подход към миналото и да поемат отговорност за ролята на страната във войните през 90-те години. В изказването си той използва определенията „великосръбска агресия срещу Хърватия“, характерни за официалната хърватска позиция по този исторически период.
Хърватският министър подчерта и необходимостта от продължаване на наказателното преследване на лицата, заподозрени или обвинени във военни престъпления.
Пленкович очаква подобряване на отношенията със Сърбия
Хърватският премиер Андрей Пленкович съобщи, че е разговарял с Илия Сърданович, водач на победилата избирателна листа „Студентите печелят“, за да го поздрави за изборния резултат.
Пленкович изрази надежда, че след сформирането на новото правителство в Белград отношенията между Хърватия и Сърбия могат да се подобрят.
Предстоящите действия на новата власт ще покажат дали политическата промяна в Сърбия ще доведе и до напредък по дългогодишните спорни въпроси между двете съседни държави – от съдбата на изчезналите лица до достъпа до архиви и търсенето на отговорност за военни престъпления.