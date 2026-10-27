Хърватия поиска от новата власт в Сърбия да отвори архивите и да поеме отговорност за войните през 90-те

Хърватия очаква новото политическо ръководство на Сърбия да предприеме конкретни стъпки за изясняване на събитията от 90-те години на миналия век, включително отваряне на архивите, сътрудничество по случаите на изчезнали лица и продължаване на разследванията за военни престъпления.

Председателят на хърватския парламент Гордан Яндрокович от управляващия Хърватски демократичен съюз (HDZ) изрази надежда, че след изборната победа на „Студентската листа“ в Сърбия ще започне по-задълбочен анализ на събитията от този период и ще бъде поета отговорност за тях.

Попитан дали очаква по-добро сътрудничество със Сърбия по въпросите за изчезналите лица и военните престъпления, Яндрокович отговори, че е необходимо да се изчака развитието на ситуацията. Той отбеляза, че представители на победилото студентско движение са заявявали, че Хърватия и Сърбия имат различни интерпретации за събитията от 90-те години.

„Има само една историческа истина. Знаем това много добре. Надявам се, че най-накрая ще има анализ на случилото се през 90-те години и че ще поемат отговорност за тези събития“, заяви Яндрокович преди заседание на ръководството на HDZ.

Той обаче подчерта, че засега е рано да се правят окончателни заключения за бъдещия курс на Белград.

„Ще видим, след като назначат министър-председател и министри, как и в каква посока ще се движи Сърбия“, допълни хърватският парламентарен председател.

Загреб настоява за достъп до архивите на сръбските служби

Вицепремиерът и министър на хърватските ветерани Томо Медвед също призова бъдещото сръбско правителство да отвори архивите на бившата Служба за държавна сигурност и да предостави на Хърватия информация, поискана многократно през последното десетилетие.

Според него достъпът до документите би бил важна стъпка към изясняване на съдбата на изчезналите лица и установяване на обстоятелствата около престъпленията, извършени по време на войните.

Медвед призова новите управляващи в Сърбия да покажат готовност за различен подход към миналото и да поемат отговорност за ролята на страната във войните през 90-те години. В изказването си той използва определенията „великосръбска агресия срещу Хърватия“, характерни за официалната хърватска позиция по този исторически период.

Хърватският министър подчерта и необходимостта от продължаване на наказателното преследване на лицата, заподозрени или обвинени във военни престъпления.

Пленкович очаква подобряване на отношенията със Сърбия

Хърватският премиер Андрей Пленкович съобщи, че е разговарял с Илия Сърданович, водач на победилата избирателна листа „Студентите печелят“, за да го поздрави за изборния резултат.

Пленкович изрази надежда, че след сформирането на новото правителство в Белград отношенията между Хърватия и Сърбия могат да се подобрят.

Предстоящите действия на новата власт ще покажат дали политическата промяна в Сърбия ще доведе и до напредък по дългогодишните спорни въпроси между двете съседни държави – от съдбата на изчезналите лица до достъпа до архиви и търсенето на отговорност за военни престъпления.