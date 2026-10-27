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Вучич: Дори да ме вкарат в затвора, няма да ме накарат да замълча

Вучич: Дори да ме вкарат в затвора, няма да ме накарат да замълча
БТА

Той обвини политическите си опоненти в насилие и преследване

Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че няма да се откаже от политическата борба въпреки изборното поражение на управлявалата досега Сръбска прогресивна партия (СПП).

Той обвини политическите си опоненти в насилие и преследване и заяви, че ако държавните институции не осигурят защита на привържениците му, те ще трябва сами да се организират.

„Пред нас предстои много труден период. Ще ни преследват, защото никога няма да могат да постигнат това, което ние постигнахме. Способни са единствено да тероризират хората с различно мнение“, заяви Вучич пред събралите се поддръжници.

Той категорично отхвърли възможността да бъде принуден да замълчи или да се оттегли от политиката заради изборния резултат.

„Хора като мен не можете да ги накарате да замълчат. Дори да ме вкарате в затвора, няма да ме накарате да замълча. Дори да ме сложите в гроба, ще говоря оттам и пак няма да можете да ме заглушите“, заяви бившият президент.

Вучич подчерта, че е готов да понесе лични жертви, но няма да позволи духът му да бъде пречупен. Той също така отрече твърденията, че членове на семейството му са напуснали Сърбия след изборите, като увери, че всички остават в страната.

Вучич коментира и инцидентите пред сръбска медия

В речта си бившият президент се върна и към събитията пред редакцията на телевизия и информационния сайт „Информер“, където в понеделник се събраха протестиращи, част от които влязоха в сградата.

Вучич заяви, че животът на собственика и главен редактор на медията Драган Й. Вучичевич е бил застрашен. Той нарече демонстрантите „дивaци“ и ги обвини, че са се опитали да унижат и тормозят журналиста.

„Ако държавата не предприеме нищо, в следващите дни ще бъдем принудени сами да вземаме решения“, предупреди Вучич. По думите му, ако нападенията и насилието срещу хора с различни възгледи продължат без реакция от институциите, привържениците му ще трябва сами да организират защитата си.

Заплаха за прекратяване на политическия диалог

Вучич коментира и инициативата на Независимата асоциация на журналистите на Сърбия за отнемане на разрешителното за излъчване на телевизия „Информер“. Той защити медията и обвини други телевизионни канали, включително N1 и Nova S, че разпространяват омраза и подкрепят позиции, които според него са в ущърб на Сърбия.

Бившият президент предупреди, че ако „Информер“ бъде закрита, неговата политическа формация няма да участва в диалог с опонентите си през следващите четири години.

Той призова новото мнозинство, сформирано около студентската листа, възможно най-скоро да състави правителство и да поеме управлението на страната. Вучич отправи и иронични коментари към представители на победилото движение, сред които Илия Сърданович, Деян Шошкич и Радомир Сайчич.

В речта си той неколкократно обвини политическите си противници, че не са готови да приемат мирно политическото противопоставяне.

Парламентарните избори на 25 октомври сложиха край на 14-годишното господство на СПП, след като студентската листа спечели мнозинство. Поражението дойде след близо две години масови протести, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад. 

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