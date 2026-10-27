Българин започна работа в сръбски гранд

Българският треньор Александър Гицов започна работа в сръбския гранд Партизан. 39-годишният специалист ще бъде част от щаба на новия треньор на "грабарите" Александър Станоевич. Той замени на поста Саша Илич, който подаде оставка след загубата от Чукарички.

Гицов работи заедно със Станоевич и в турския Фатих Карагюмрюк. Те поеха турския клуб в началото на годината, а през май подписаха нови договори с истанбулския клуб, но през миналата седмица напуснаха.

Част от щаба на Александър Станоевич в Партизан ще са още Величко Капланович и Милош Подуновац.

Партизан заема едва 10-о място в сръбското първенство с 11 точки.