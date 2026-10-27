Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Тити Папазов се извини на Орлин Николов: Ситуацията беше силно преувеличена

Тити Папазов се извини на Орлин Николов: Ситуацията беше силно преувеличена
БТА

Президентът на баскетболната федерация обяви пълен кредит на доверие към съдиите и настоя шефът на комисията да остане на поста си

Президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов представи своята версия за напрежението с националния съдийски инструктор Орлин Николов. Пред BGBasket той заяви, че конфликтът е бил преекспониран и е започнал заради невъзможността да бъде прегледана спорна ситуация по време на мач.

„Ситуацията беше силно преувеличена. Потърсих от Орлин Николов възможност да видя ситуацията, а думите му към мен бяха първо да си оправя интернета, тъй като няма такъв и нищо не може да гледа. Имахме доста сериозен спор“, разказа Папазов.

Думите му идват след позицията на Спартак Плевен, откъдето го обвиниха в агресивно поведение и опит за намеса в работата на съдиите. Клубът публикува и видеозапис, на който Папазов и Николов напускат залата по време на срещата между Левски и Шумен.

Папазов призна, че е настоявал Съдийската комисия да бъде по-взискателна към реферите, но след продължителен разговор с Николов е променил подхода си. Той обеща комисията да получи една година пълен кредит на доверие и защита от натиска на клубовете.

„Аз му се извинявам, но не мога да нося вина за това, че няма интернет в залата. Това беше причината да каже, че нищо не може да направи. Така тръгна спорът. Ситуацията беше силно преекспонирана“, добави президентът на федерацията.

Той беше категоричен, че Николов не трябва да напуска Съдийската комисия. Според Папазов именно опитният инструктор се ползва с най-голямо доверие сред реферите и защитава колегите си от външен натиск.

Двамата са обсъдили и програма за привличане на млади съдии. Идеята е баскетболисти на възраст между 16 и 18 години, които не виждат перспектива да достигнат до Националната баскетболна лига, да продължат да играят в по-ниските дивизии и паралелно да се обучават за рефери.

Папазов заяви още, че не смята корупцията за проблем в българското баскетболно съдийство. Според него грешките са човешки, а подобряването на работата изисква едновременно по-голямо старание от арбитрите и повече доверие от клубовете.

„Мисля, че скандалът роди голям ефект. Орлин беше доста агресивен в отстояването на позицията си, че без доверие към хората няма как да се постигнат успехи“, завърши Константин Папазов.

Още по темата

Спартак Плевен обвини Тити Папазов в агресивно поведение

Спартак Плевен обвини Тити Папазов в агресивно поведение

Тити Папазов с голяма цел: Европейски първенства по баскетбол в България

Тити Папазов с голяма цел: Европейски първенства по баскетбол в България

Кой е Тити Папазов - новият президент на Българската федерация по баскетбол

Кой е Тити Папазов - новият президент на Българската федерация по баскетбол

Тити Папазов е новият президент на българския баскетбол

Тити Папазов е новият президент на българския баскетбол

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

Оперираха успешно Кварацхелия

Оперираха успешно Кварацхелия

Водещи

Младежките президент и вицепрезидент пред "Таралеж": Политиката не трябва да насажда страх

Младежките президент и вицепрезидент пред "Таралеж": Политиката не трябва да насажда страх

  • Преди 2 минути
Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

  • Преди 4 минути
ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

  • Преди 9 минути
Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

  • Преди 18 минути
Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

  • Преди 20 минути
Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

  • Преди 25 минути
"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

  • Преди 37 минути
БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

  • Преди 42 минути
Оперираха успешно Кварацхелия

Оперираха успешно Кварацхелия

  • Преди 44 минути
Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

  • Преди 46 минути
Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

  • Преди 52 минути