Тити Папазов се извини на Орлин Николов: Ситуацията беше силно преувеличена

Президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов представи своята версия за напрежението с националния съдийски инструктор Орлин Николов. Пред BGBasket той заяви, че конфликтът е бил преекспониран и е започнал заради невъзможността да бъде прегледана спорна ситуация по време на мач.

„Ситуацията беше силно преувеличена. Потърсих от Орлин Николов възможност да видя ситуацията, а думите му към мен бяха първо да си оправя интернета, тъй като няма такъв и нищо не може да гледа. Имахме доста сериозен спор“, разказа Папазов.

Думите му идват след позицията на Спартак Плевен, откъдето го обвиниха в агресивно поведение и опит за намеса в работата на съдиите. Клубът публикува и видеозапис, на който Папазов и Николов напускат залата по време на срещата между Левски и Шумен.

Папазов призна, че е настоявал Съдийската комисия да бъде по-взискателна към реферите, но след продължителен разговор с Николов е променил подхода си. Той обеща комисията да получи една година пълен кредит на доверие и защита от натиска на клубовете.

„Аз му се извинявам, но не мога да нося вина за това, че няма интернет в залата. Това беше причината да каже, че нищо не може да направи. Така тръгна спорът. Ситуацията беше силно преекспонирана“, добави президентът на федерацията.

Той беше категоричен, че Николов не трябва да напуска Съдийската комисия. Според Папазов именно опитният инструктор се ползва с най-голямо доверие сред реферите и защитава колегите си от външен натиск.

Двамата са обсъдили и програма за привличане на млади съдии. Идеята е баскетболисти на възраст между 16 и 18 години, които не виждат перспектива да достигнат до Националната баскетболна лига, да продължат да играят в по-ниските дивизии и паралелно да се обучават за рефери.

Папазов заяви още, че не смята корупцията за проблем в българското баскетболно съдийство. Според него грешките са човешки, а подобряването на работата изисква едновременно по-голямо старание от арбитрите и повече доверие от клубовете.

„Мисля, че скандалът роди голям ефект. Орлин беше доста агресивен в отстояването на позицията си, че без доверие към хората няма как да се постигнат успехи“, завърши Константин Папазов.