Кой е Тити Папазов - новият президент на Българската федерация по баскетбол

Константин Папазов, известен на цяла България като Тити, е новият президент на Българската федерация по баскетбол. Той спечели изборите след балотаж срещу Орлин Атанасов и наследява Георги Глушков, който ръководи централата в продължение на 15 години.

Папазов е роден на 17 юли 1967 година в София. Кариерата му в баскетбола започва като състезател, като между 1986 и 1991 година носи екипите на Левски, Славия и Своге.

Постепенно той се насочва към ръководната и треньорската професия. През 1994 година е избран за президент на баскетболния Славия, а три години по-късно клубът печели шампионската титла и Купата на България.

През 1998 година Папазов поема Левски и поставя началото на дългогодишната си връзка със „синия“ клуб. Още в първия си период начело на отбора той печели две поредни шампионски титли през 2000 и 2001 година.

По-късно работи в Лукойл Академик, с който също става шампион през 2005 година. След завръщането си в Левски извежда отбора до още титли през 2014, 2018 и 2021 година.

Един от най-запомнящите се моменти в кариерата му идва през 2014 година, когато Левски печели титлата в изключително труден финансов период. Папазов остава свързан с клуба и в годините на сериозни проблеми, като изпълнява както треньорски, така и ръководни функции.

Той има богат опит и с националните отбори на България. Между 2001 и 2003 година е селекционер на мъжкия състав, а по-късно отново застава начело на тима. През 2005 година води и женския национален отбор.

През 2019 година Папазов е избран за най-добър треньор в мъжкото направление на българския баскетбол за десетилетието 2010-2019.

Тити Папазов е сред най-разпознаваемите и емоционални фигури в българския спорт. Той е известен със своя директен стил, силната привързаност към Левски и бурното си поведение край терена. Именно тази емоционалност през годините му носи както сериозна популярност, така и множество критики.

През 2007 година влиза и в политиката като кандидат за кмет на София, издигнат от Демократическата партия, но не успява да спечели изборите.

След избирането си за президент на БФБаскетбол Папазов обяви, че няма намерение да управлява еднолично. Той призова клубовете да участват активно с предложения и определи развитието на българските треньори като един от основните си приоритети.

„Не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам. Телефонът ми е включен за вас 24 часа в денонощието“, заяви Папазов пред делегатите.

Новият президент поема федерацията в момент, в който българският баскетбол е изправен пред сериозни предизвикателства. Сред основните задачи пред него ще бъдат стабилизирането на клубовете, развитието на детско-юношеския баскетбол, подобряването на подготовката на треньорите и повишаването на резултатите на националните отбори.

След десетилетия като играч, треньор и клубен ръководител Тити Папазов вече получава възможност да определя посоката на целия български баскетбол.