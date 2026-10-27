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Ираола с добри новини за Вирц преди сблъсъка на Ливърпул с Челси

Ираола с добри новини за Вирц преди сблъсъка на Ливърпул с Челси
Facebook/ Liverpool FC

Германецът вероятно ще бъде на разположение за мача за Купата на лигата, докато Собослай и Муньос остават под въпрос.

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола е оптимист, че Флориан Вирц ще бъде готов за двубоя срещу Челси от турнира за Купата на лигата. 

По-малко сигурно е участието на Доминик Собослай и Виктор Муньос. Двамата продължават да се възстановяват, а окончателното решение ще бъде взето след тренировката на отбора.

Флориан Вирц се чувстваше доста добре. Оптимист съм, че ще бъде на разположение. За Доминик Собослай и Виктор Муньос не съм толкова сигурен. Не искам да казвам „не“, но мисля, че при тях ситуацията е по-сложна“, заяви Ираола.

Испанският специалист потвърди, че ще направи промени в състава си, но подчерта, че Ливърпул приема турнира сериозно и ще преследва класиране в следващия кръг.

Със сигурност ще има промени, но искаме да спечелим мача. Трябва да преценим физическото състояние на играчите. Нямахме късмет при жребия, тъй като ни се падна Челси, а и за тях това не беше късмет“, коментира мениджърът.

Ираола обърна внимание и на натоварената програма. По думите му Ливърпул ще разполага с по-малко време за почивка от съперниците си преди срещите с Челси, Арсенал и Кристъл Палас, но отборът трябва да се адаптира.

Попитан за победата над Брайтън, испанецът обясни, че не измерва контрола върху играта единствено с притежанието на топката. Той остана доволен от увереността и спокойствието на футболистите си въпреки периодите, в които гостите са владеели повече топката.

Предстоящият мач ще изправи Ираола срещу неговия близък приятел и мениджър на Челси Шаби Алонсо. Двамата са израснали заедно в един отбор и са били съотборници в националния тим на Испания.

Сега сме в еднаква ситуация - аз искам да го победя, а той иска да победи нас. Когато се изправим един срещу друг, спираме да си говорим! Но той е много добър приятел и му пожелавам всичко най-хубаво“, каза с усмивка Ираола.

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