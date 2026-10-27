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Чичото на Ямал: Дадоха "Златната топка" на Кейн, защото му остават три години футбол

Чичото на Ямал: Дадоха "Златната топка" на Кейн, защото му остават три години футбол
БТА

В семейството на звездата на Барселона не приемат избора на Хари Кейн

По всичко изглежда, че в семейстото на звездата на Барселона Ламин Ямал се бесни, че той не спечели "Златната топка". Чичото на испанския национал Абдул се изказа критично относно избора на Хари Кейн, който грабна приза на бляскава церемония в Лондон в понеделник вечер. 

Близките на Ямал са на мнение, че нападателят на Байерн Мюнхен е спечелил отличието, тъй като е към края на своята кариера. 

„Много е тъжно, защото племенникът ми е най-добрият играч в света, всички го знаят. Ако харесвате футбол, отивате да гледате Ламин, а не Хари Кейн. Кейн е страхотен голмайстор, но Ламин блести на терена. Тъй като Ламин е млад, има време и затова не му дават шанс за "Златната топка" в момента. На Кейн, с оставащи само три години футбол, му е даден шанс. Сигурен съм, че Ламин ще спечели поне 5 "Златни топки". След три дни тъгата на Ламин ще свърши", заяви чичото на Ямал, цитиран от El Larguero.

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