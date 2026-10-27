Кейн за „Златната топка": Нямаше да успея без Тотнъм
Англичанинът показа голямо уважение към бившия си клуб
Хари Кейн стана първият англичанин от 25 години със „Златната топка". Нападателят на Байерн изпрати фантастичен сезон 2025/26, в който отбеляза общо 73 гола на клубно и национално ниво. Кейн осъществи една от мечтите си с екипа на баварците, но не пропусна да благодари на Тотнъм.
Всички призьори от церемонията за „Златната топка"
Кейн е юноша на „шпорите" и в рамките на 12 сезона стана голмайстор №1 в историята на клуба с 280 гола в 435 мача. Той не успя да спечели трофей с Тотнъм, но остана верен дълго време, преди да напусне в посока Байерн за 100 милиона евро през лятото на 2023 година. Оттогава насам Кейн реализира 156 гола в 159 мача за баварците.
„Бих искал да благодаря и на Тотнъм, защото без този клуб нямаше да стоя на тази сцена. Там чувствах подкрепа през цялото време, а трудностите ме направиха футболиста, който съм днес. Благодаря на всичките фенове на Байерн, Тотнъм и националния отбор на Англия", каза скромни англичанинът.