Кейн за „Златната топка": Нямаше да успея без Тотнъм

Хари Кейн стана първият англичанин от 25 години със „Златната топка". Нападателят на Байерн изпрати фантастичен сезон 2025/26, в който отбеляза общо 73 гола на клубно и национално ниво. Кейн осъществи една от мечтите си с екипа на баварците, но не пропусна да благодари на Тотнъм.

Всички призьори от церемонията за „Златната топка"

Кейн е юноша на „шпорите" и в рамките на 12 сезона стана голмайстор №1 в историята на клуба с 280 гола в 435 мача. Той не успя да спечели трофей с Тотнъм, но остана верен дълго време, преди да напусне в посока Байерн за 100 милиона евро през лятото на 2023 година. Оттогава насам Кейн реализира 156 гола в 159 мача за баварците.

„Бих искал да благодаря и на Тотнъм, защото без този клуб нямаше да стоя на тази сцена. Там чувствах подкрепа през цялото време, а трудностите ме направиха футболиста, който съм днес. Благодаря на всичките фенове на Байерн, Тотнъм и националния отбор на Англия", каза скромни англичанинът.