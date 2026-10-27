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16 души са ранени при катастрофи през последното денонощие

16 души са ранени при катастрофи през последното денонощие
БТА

40 души са загинали при катастрофи от началото на месеца, а 658 са ранени

При 15 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие са ранени общо 16 души, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В София са станали 32 катастрофи, от които една тежка и 31 леки. При инцидентите е ранен един човек.

През този месец са регистрирани 535 пътни инцидента, при които са загинали 40 души, а 658 са ранени. От началото на годината броят на произшествията достига 5697, с 405 загинали и 7060 ранени.

Спрямо реалните данни за същия период на 2025 г. през тази година загиналите участници в движението по пътищата са с 41 повече.

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