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Съдът заседава по делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов

Съдът заседава по делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов
Снимка: БТА

Очаква се да бъде разпитан и началникът на НСО в оставка Емил Тонев

В СГС ще се проведе ново заседание по делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов. Пред съда днес се очаква да дадат показания бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и подалият оставка шеф на НСО ген. Емил Тонев.

На предишното заседание в края на септември от свидетелски показания стана ясно, че бившият главен секретар на МВР и настоящ депутат от "Прогресивна България" Петър Тодоров не е знаел предварително за арестите Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов.

Бившият лидер на „Продължаваме промяната“ е подсъдим за престъпление по служба и превишаване на властта си в качеството му на длъжностно лице. Според прокуртурата арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова преди 4 години са неправомерни. По-късно съдът обяви арестите на тримата за незаконни. 

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