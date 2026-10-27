44 юристи настояват за по-тежки наказания по делото за жестокост към животни в Свищов

44 адвокати, юристи и бивши съдии подкрепиха искането на Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ) прокуратурата да протестира присъдите по делото за системни изтезания и убийства на животни в Свищов. Според организацията наложените наказания не отразяват тежестта и мащаба на извършените престъпления.

Срокът, в който прокуратурата може да подаде протест срещу съдебното решение, изтича на 4 ноември.

Две години затвор за десетки случаи на жестокост

На 20 октомври Районният съд в Свищов постанови ефективни присъди от две години лишаване от свобода за Анита Вачкова и две години и четири месеца за Детелин Аврамов.

Делото обхваща 81 деяния на жестокост към животни, извършени в периода от 2014 г. до май 2024 г.

Според анализа на видеоматериалите, предоставени от КАЖИ, броят на убитите животни достига стотици.

Престъпленията са били заснемани, а видеозаписите са продавани като съдържание със сексуално предназначение, известно като „кръш фетиш“.

Въпреки че през 2025 г. законодателството предвиди по-сурови санкции за жестокост към животни, новите разпоредби не могат да бъдат прилагани със задна дата. От КАЖИ обаче подчертават, че и действащите към момента на престъпленията текстове са позволявали налагането на по-тежки наказания.

Защо съдът не е наложил по-сурови присъди?

След като подсъдимите признали фактите, изложени в обвинителния акт, делото е разгледано по съкратената процедура. В резултат отделните наказания са намалени с една трета.

Впоследствие съдът е приложил правилото на Наказателния кодекс, според което при множество престъпления се определя едно общо наказание, съответстващо на най-тежкото от наложените.

Законът обаче допуска това общо наказание да бъде увеличено с до една втора при определени условия.

Според КАЖИ съдът не се е възползвал от тази възможност, въпреки големия брой престъпни деяния.

Организацията поставя въпроса защо прекият извършител е получил по-леко наказание от подбудителя и помагача при установени 81 случая на жестокост и стотици убити животни.

От сдружението настояват да бъде изяснено и защо наказанията за създаване, продажба и разпространение на порнографски материали са определени на или близо до законовия минимум от три години, при положение че максималната предвидена санкция е шест години.

Въпроси и около избора на съдебните заседатели

КАЖИ настоява за проверка и на процедурата по определяне на съдебните заседатели.

Според организацията четири дни преди заседанието, сред които само един пълен работен ден, в рамките на 6 минути и 28 секунди са били генерирани осем последователни протокола за избор на заседатели.

От сдружението поставят въпроса дали окончателно определените съдебни заседатели са разполагали с достатъчно време, за да се запознаят с доказателствата по делото.

По случая е сезиран Инспекторатът към Висшия съдебен съвет. От КАЖИ уточняват, че искането е за проверка на обстоятелствата, без предварително да се твърди, че е извършено нарушение.

Искат проверка и на обхвата на обвинението

Организацията настоява прокуратурата да установи защо обвинението за порнографски материали включва само 15 видеофайла.

Според анализа на КАЖИ сексуалното предназначение е характерно за всички записи, свързани с престъпленията.

От сдружението смятат, че тези обстоятелства трябва да бъдат разгледани при преценката дали наложените наказания са справедливи и съответстват на тежестта на извършеното.

„Животните, които са били измъчвани и убити, вече не можем да спасим. Но можем да настояваме страданието им да не бъде омаловажено и държавата да направи необходимото, за да защити други животни“, заявяват от КАЖИ.

Предлагат забрана осъдени за жестокост да отглеждат животни

Освен искането за преразглеждане на присъдите организацията подготвя и предложение за законодателни промени.

Идеята е съдът да получи правомощия да забранява на лица, осъдени за жестокост към животни, да притежават и отглеждат животни.

При особено тежки престъпления подобна забрана би могла да бъде налагана и пожизнено.

От КАЖИ подчертават, че целта на инициативата е не само да се постигнат адекватни наказания за извършените престъпления, но и да се предотвратят бъдещи случаи на насилие над животни.