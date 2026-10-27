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Мечка се появи край Симеоновския лифт на Витоша

Мечка се появи край Симеоновския лифт на Витоша

Планински спасител разказа за срещата

Мечка бе забелязана в района на междинната станция на Симеоновския лифт на Витоша. На животното попаднал доброволец от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст, който разказа за неочакваната среща и отправи съвети към туристите за безопасно поведение в планината.

Никола Нешев се натъкнал на мечката, докато се прибирал след дежурство и се движел по пътя в посока Бистрица.

Неочаквана среща на пътя към Бистрица

„След дежурство слизах по пътя в посока Бистрица. След един от завоите видях мечка, която стоеше на пътя. Тя се стресна, подскочи и изчезна някъде надолу“, разказа доброволецът пред БНТ.

По думите му това е първият случай, в който се оказва толкова близо до мечка. Животното също било изненадано от срещата и бързо се отдалечило.

„Тя си живее тук. Ние сме гости в планината, а не тя“, подчерта Нешев.

Как да реагираме при среща с мечка?

С настъпването на по-студеното време и първите снеговалежи във високите части на Витоша дивите животни могат да се придвижват към по-достъпни райони в търсене на храна преди зимата.

Специалистите напомнят, че появата на мечка не означава непременно непосредствена опасност за хората. Важно е обаче туристите да знаят как да реагират.

При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да не прави резки движения и да не се опитва да се приближава до животното.

Не бива да се правят опити за хранене, преследване или снимане отблизо. Не е препоръчително и бягането, тъй като то може да провокира реакция от животното.

„Лично аз не бих се опитвал да я храня или да я снимам отблизо. Бих се постарал да се отдалеча спокойно и безопасно. Това бих посъветвал и останалите туристи“, заяви планинският спасител.

Първият сняг създава допълнителни рискове

Освен срещите с диви животни, преходният период между есента и зимата крие и други опасности за посетителите на планината.

По високите части на Витоша вече има сняг, а ниските температури и влагата могат да направят туристическите пътеки хлъзгави и труднопроходими.

Планинските спасители съветват туристите да следят внимателно прогнозата за времето и да избират маршрути, съобразени с физическата им подготовка и наличната екипировка.

Какво трябва да носим в планината?

За безопасен преход през студените месеци са необходими топли дрехи, непромокаеми туристически обувки с подходящ грайфер и зареден мобилен телефон.

Препоръчително е туристите да разполагат и с външна батерия, особено ако планират по-продължителен преход.

Преди тръгване е добре близък човек да бъде информиран за избрания маршрут и очаквания час на прибиране.

При рязко влошаване на времето или неподходящи условия най-разумното решение е разходката да бъде отложена.

От Планинската спасителна служба напомнят, че планината е естественото местообитание на дивите животни и призовават посетителите да проявяват внимание както към собствената си безопасност, така и към природата.

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