Телефон експлодира в лицето на мечка и спаси 15-годишно момче в Русия

15-годишно момче в Русия е оцеляло след нападение на дива мечка, след като мобилният му телефон експлодирал в момента, в който животното се опитало да го ухапе, съобщава британският вестник "Сън".

Телефонът се намирал в задния джоб на тийнейджъра. Когато мечката се нахвърлила върху него, устройството експлодирало в близост до лицето на животното. Мечката се изплашила и избягала.

Преди това момчето се опитало да се спаси, като се покатери на дърво. При нападението то е получило множество удари и драскотини, а експлозията на телефона е причинила и изгаряния.

Заради сериозните травми тийнейджърът е подложен на тричасова операция.

"Пациентът пристигна с множество наранявания по главата, скалпа, лицевите кости и врата. Тези наранявания представляваха най-голямото предизвикателство", заяви Сергей Ковязин, главен лекар в Централната градска болница в Бийск.

Според информацията момчето е имало травми и в областта на гърдите и корема.

След нападението най-малко дузина ловци са били изпратени в района, за да издирят мечката.