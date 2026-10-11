"Мис Пловдив" разказа защо е избрала класната стая пред модния подиум

От светлините на прожекторите и модните подиуми до училищната класна стая - така изглежда професионалният път на 25-годишната Весела Тенева. Носителката на титлата "Мис Пловдив" и първа подгласничка на "Мис България" през 2024 г. днес е учителка и класен ръководител на първокласници.

В интервю за bTV тя разказа как е заменила конкурсите за красота с преподаването и защо смята, че двете на пръв поглед различни занимания имат повече общо, отколкото изглежда.

"Това да си на сцена като модел и това да си на сцена пред децата е горе-долу едно и също. Пак трябва да имаш лидерски качества, самочувствие, за да го правиш", сподели Весела.

Макар да е печелила редица отличия, тя признава, че последното ѝ участие в конкурс за красота е било свързано и с разочарование. След като заела второто място на "Мис България", осъзнала колко трудно приема загубите.

"Имам изключително спортен дух и до ден днешен все още се уча как да губя битките си в живота", разказа тя.

След завършване на образованието си Весела избира да се посвети на преподаването. Първоначално работи с четвъртокласници, които вече познавали участията ѝ в конкурси и публикациите ѝ в социалните мрежи.

Днес нейните ученици са значително по-малки, но това не означава, че известността ѝ остава напълно незабелязана.

"Пак чувам: "Госпожо, показват ми ваше клипче в Инстаграм", разказа с усмивка младата учителка.

Според нея работата с деца е едновременно предизвикателна и удовлетворяваща. Подготовката за часовете често започва още предишната вечер, когато изготвя учебни материали и планира заниманията за следващия ден.

Особено забавни за нея са въпросите на първокласниците, които проявяват любопитство не само към уроците, но и към всичко около себе си. Весела се стреми да поддържа приятелска атмосфера, като използва междучасията, за да разговаря с децата и за теми извън учебния материал.

Тази учебна година е специална за нея, защото за първи път поема собствен клас като водещ учител.Подготовката за посрещането на учениците започнала още през юли, когато решила да превърне класната стая в символичен кошер.

Избрала темата за пчеличките, а над вратата поставила надпис "Грижовни". Идеята ѝ била децата да се почувстват част от сплотена общност, в която всички си помагат.

"Ние сме един кошер, задружни, грижим се един за друг. Това ми беше идеята - да влязат в една класна стая, в която да се почувстват като у дома си", обясни тя.

Весела признава, че работата с първокласници носи особена отговорност, защото децата тепърва свикват с училищната среда и се нуждаят от подкрепа.

За младата учителка най-важното вече не е поредната корона, а доверието на учениците и възможността да бъде част от тяхното развитие.