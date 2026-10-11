Кенийка счупи рекорда на Софийския маратон при жените с повече от 5 минути

Кенийката Уини Джебет подобри рекорда на Софийския маратон при жените с повече от 5 минути. Тя спря часовника на 2 часа 27 минути и 50 секунди. По този начин Джебет подобри върховото постижение на Челанкат Санг (Кен, 2:33:08 ч.), която триумфира миналата година в българската столица.

Кенийски хеттрик на почетната стълбичка на Софийския маратон

Освен наградата от €3000 за първото си място Джебет ще получи и допълнителен бонус за слизането под определения от организаторите норматив от 2:33 ч. След нея Топ 3 се допълни пак от кенийки - Стела Степкорир (2:35:00) и детронираната рекордьорка Челангат Санг (2:35:18), като това е петата поредна година, в която атлетка от Кения побеждава в София.

За последно победителка от друга държава бе настоящият директор на маратона Милица Мирчева през 2021 г. А сега най-бърза от българките беше Маринела Нинева (2:43:11), което й отреди шесто място при жените - след други две кенийки.