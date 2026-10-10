Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Двама българи спечелиха бягането на 10 км в центъра на София

Двама българи спечелиха бягането на 10 км в центъра на София
БТА

Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман триумфираха при мъжете и жените

Иво Балабанов спечели старта на 10 километра, част от уикенда на Софийския маратон. Балабанов финишира за 30 минути и 13 секунди. Втори с резултат от 31:01 минути се класира мароканецът Абделгафур Ахизун. На почетната стълбичка се качи и Стоян Владков, който приключи за 32:15 минути. 

12 000 души превзеха София за маратона, Евтим Милошев стана най-бързият министър

При дамите Билсерин Сюлейман бе без реална конкуренция и финишира за 35:06 минути, изпреварвайки с над четири минути следващата в класирането. Втора с 39:12 минути е Веселка Дамянова, а трета с 39:32 остана Кристиана Михайлова. 

На старт на 10-те километра застанаха и редица популярни лица, сред тях бронзовият медалист в сноуборда от олимпийските игри в Милано/Кортина Тервел Замфоров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате.

Още по темата

Националният шампион спечели бягането на 1000 метра в центъра на София

Националният шампион спечели бягането на 1000 метра в центъра на София

Васил Терзиев и Енчо Керязов бягаха в масовия старт на Софийския маратон

Васил Терзиев и Енчо Керязов бягаха в масовия старт на Софийския маратон

Затварят улици в София заради маратона днес и утре

Затварят улици в София заради маратона днес и утре

Промени в градския транспорт заради Маратон София 2026

Промени в градския транспорт заради Маратон София 2026

Започнаха ограниченията за Софийския маратон: Вижте какво се променя

Започнаха ограниченията за Софийския маратон: Вижте какво се променя

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Водещи

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

  • Преди 7 минути
Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 20 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 40 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 41 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 50 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 58 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 1 час
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 2 часа
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа