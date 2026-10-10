Двама българи спечелиха бягането на 10 км в центъра на София

Иво Балабанов спечели старта на 10 километра, част от уикенда на Софийския маратон. Балабанов финишира за 30 минути и 13 секунди. Втори с резултат от 31:01 минути се класира мароканецът Абделгафур Ахизун. На почетната стълбичка се качи и Стоян Владков, който приключи за 32:15 минути.

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При дамите Билсерин Сюлейман бе без реална конкуренция и финишира за 35:06 минути, изпреварвайки с над четири минути следващата в класирането. Втора с 39:12 минути е Веселка Дамянова, а трета с 39:32 остана Кристиана Михайлова.

На старт на 10-те километра застанаха и редица популярни лица, сред тях бронзовият медалист в сноуборда от олимпийските игри в Милано/Кортина Тервел Замфоров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате.