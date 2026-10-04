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Националният шампион спечели бягането на 1000 метра в центъра на София

Националният шампион спечели бягането на 1000 метра в центъра на София
БФ Лека ателтика

Мартин Балабанов завърши дистанцията с време от 2 минути и 36 секунди

Националният шампион в средните дистанции Мартин Балабанов спечели първото градско състезание Sofia 1K Run, което се проведе в центъра на столицата. Той пробяга дистанцията от 1000 метра в пространството между Спортната палата, Националния стадион „Васил Левски" и Орлов мост за 2:36 мин.

Бягане на 1000 метра ще подгрее Софийския маратон

Призовата тройка допълниха Стефан Йорданов (2:39) и Добри Георгиев (2:40), а на четвърто място се класира националният рекордьор на 1500 м и син на олимпийската шампионка Екатерина Дафовска - Мартин Проданов (2:41).

В основното състезание стартираха общо 254 участници (мъже и жени). Сред дамите най-бърза бе Веселка Иванова-Костова, затворила дистанцията за 3:10 мин. (седмо време сред всички бегачи). Общо в подгряващото бягане преди Софийския маратон другата неделя участваха близо 600 атлети.

От тях 50 участници бяха хора с увреждания и младежи със специални образователни потребности. Стартираха и стотици деца между 5 и 12 г., които бягаха на дистанции според възрастовата си група - от 80, 150, 250 и 500 метра.

 

 

 

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