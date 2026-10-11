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Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години

Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години
БТА

Двукратният олимпийски шампион в дисциплината постави нов рекорд в Мелбърн

Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге спечели маратона в Мелбърн за първата си победа от три години. 41-годишната легенда в дългите бягание спря хронометъра на 2 часа, 9 минути и 10 секунди, което е нов рекорд на трасето. Кениецът спечели 17-ия маратон в кариерата си и изобщо няма намерение да спира.

Етиопец счупи световния рекорд на полумаратона с 29 секунди

Кипчоге е бивш световен рекордьор в дисциплината (2018-2023 г.), а участието му в Мелбърн е второ състезание от неговото ново предизвикателство - да пробяга маратон на всичките седем континента в рамките на две години. През месец май той започна успешно в Кейптаун, Южна Африка, а сега премина и през Австралия.

Последната му победа в маратона беше в Берлин през 2023 година. „Мисля, че тялото ми все още е в пика си и все още мога да се състезавам наравно с по-младите. Планът ми в Мелбърн се разви чудесно", заяви Кипчоге. Неговият световен рекорд от 2:01:09 часа обаче бе подобрен от друг кениец - Келвин Киптум (2:00:35), на маратона в Чикаго.

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