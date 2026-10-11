Кенийски хеттрик на почетната стълбичка на Софийския маратон. Ежегодното състезание в центъра на столицата събра рекорден брой участници, а най-бърз се оказа Кенеди Роно. Той премина класическата дистанция от 42.195 км за 2 часа 15 минути и 21 секунди. Роно изпревари с повече от минута сънародника си Питър Уахоме (2:16:43). Бронзовият медал отиде при трети кениец - Хилари Кипчумба (2:18:01). Той спечели финален спринт срещу мароканеца Мохамед Шабуд (2:18:04).

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На финала победителят Роно получи венеца на шампиона от Любомир Ганев - вицепрезидент на Българския олимпийски комитет (БОК) и председател на Българската федерация по волейбол (БФВ). За днешния шампион трасетата в България са нещо доста познато. През миналата година той стана първи на полумаратона, а през 2026 г. спечели и маратона на Стара Загора.

„Софийският маратон се утвърждава като международно спортно събитие. Надминахме поставената миналата година цел за над 11 000 участници. Надявам се всички, дошли да подкрепят или да гледат, да усетят атмосферата на празника. Зад него стоят сериозна организация и много работа, които помагат на София да заеме своето място на международната карта на спортните състезания“, каза градоначалникът Васил Терзиев.

Терзиев посочи, че домакинствата на Джиро д’Италия, Евроволей и Европейското първенство по бокс показват възможностите на София да приема спортни събития от най-висок ранг. По думите му подобни форуми развиват туризма и представят столицата пред света като модерен, динамичен и отворен град.