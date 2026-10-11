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Нов обрат в MotoGP, Хорхе Мартин се върна на върха

Нов обрат в MotoGP, Хорхе Мартин се върна на върха

Съотборникът му Марко Бедзеки спечели състезанието за Голямата награда на Индонезия

Марко Бедзеки спечели своята пета победа от началото на сезона в MotoGP и първа от Гран При на Италия през месец май. Пилотът на Априля триумфира в състезанието за Голямата награда на Индонезия, след като изпревари Раул Фернандес в 19-ата обиколка и до края не изпусна водачеството.

MotoGP има нов лидер след драма в спринта

Съотборникът му Хорхе Мартин се върна на върха в генералното класиране. Испанецът завърши зад Бедзеки и Фернандес, което му позволи да събере актив от 355 точки, с две повече от Марк Маркес. Последният временно излезе начело след победата си във вчерашния спринт, но сега остана чак шести.

Сезонът в MotoGP ще продължи след две седмици (23-25 октомври) с надпреварата за Гран При на Австралия, която за последен път ще се проведе на „Филип Айлънд“ ,преди да се премести на градското трасе в Аделаида догодина. Състезателният уикенд край Мелбърн ще постави началото на серията от три поредни надпревари, която ще включва още стартовете в Малайзия и Катар.

 

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