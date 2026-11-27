Посланикът на Франция в България Мари Дюмулен заяви, че насилието по време на футболната среща между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ (София) е започнало от френска страна. Двубоят от турнира Лига Европа се игра снощи в Марсилия.

„Очевидно насилието започна от френска страна. Полицията бе извикана в съответствие със стандартната процедура, което предотврати по-нататъшни инциденти и позволи мачът да продължи“, заяви дипломатът в отговор на въпрос на БТА по време на брифинг.

Дюмулен осъди категорично проявите на насилие и съобщи, че френските власти вече разследват случилото се.

Междувременно Европейската футболна централа (УЕФА) обяви, че започва дисциплинарна процедура срещу „Олимпик“ (Марсилия) заради инцидентите.