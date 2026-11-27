Украйна е предложила прекратяване на военните действия в Черно море, за да се осигури възможност за износ на хранителни продукти. Предложението вече е предадено на международните партньори на Киев, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха, цитиран от Ройтерс.

„Готови сме за примирие. Благодарни сме на Индия, Турция и Египет, които играят активна и важна роля за деескалацията на напрежението в Черно море, както и в посредническите усилия. Сега очакваме отговора на Русия“, заяви Сибиха пред украинската обществена телевизия.

По думите му Москва е предложила на Киев да прекрати атаките срещу руския петролен сектор като част от евентуално споразумение за примирие.

Украинската страна обаче е готова да разгледа това предложение единствено в рамките на по-широка договореност за енергийно примирие.