Жители на над 20 столични квартала излязоха на протест срещу честите аварии и прекъсванията на топлоподаването от „Топлофикация София“. Недоволните граждани блокираха за кратко движението по Орлов мост, но впоследствие то беше възстановено и към момента се осъществява нормално, съобщи БТА.

Протестът започна в 17:00 ч. и беше организиран чрез социалните мрежи. В него се включиха жители на кварталите „Дружба“, „Младост“, „Изгрев“, „Студентски град“, „Редута“, „Лозенец“, „Витоша“ и други части на столицата. Проявата е била съгласувана със Столичната община.

Основното настояване на протестиращите е дружеството да осигурява надеждно топлоснабдяване срещу сумите, които потребителите плащат. В разпространения от организаторите призив се посочва: „Не искаме обещания. Не искаме оправдания. Искаме работеща услуга срещу парите, които плащаме“.

Само в рамките на днешния ден са регистрирани шест нови аварии по топлопреносната мрежа.

Междувременно финансовото състояние на дружеството също остава сериозен проблем. Натрупаните му задължения към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро.

Преди два дни „Булгаргаз“ е изпратил писмо до „Топлофикация София“ и компетентните институции с настояване до 31 декември 2026 г. да бъде подписано споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури. Общата им стойност възлиза на 301 942 297,70 евро. От обществения доставчик предупреждават, че при липса на споразумение ще заведат съдебни искове за събиране на вземанията.

Вчера кметът на София Васил Терзиев заяви, че за стабилизирането на дружеството са необходими значителни инвестиции, както и подмяна на амортизираната топлопреносна мрежа. Коментарът му беше направен след среща с ръководството на „Топлофикация София“ и представители на Министерството на образованието и науката, посветена на авариите в студентските общежития и други райони на столицата.

Столичният общински съвет подкрепи предложението на Терзиев да започне процес по финансово и техническо оздравяване на дружеството с участието на Групата на Световната банка.