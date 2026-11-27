Дирекция „Вътрешна сигурност“ извършва паралелна проверка на действията на полицейските служители по случая с насилието над непълнолетна в София.

Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол.

Проверката трябва да установи дали полицаите са реагирали своевременно на сигналите за нарушаване на нощната тишина и какви действия са предприели при посещението си на адреса.

Първият сигнал е подаден на 1 ноември в 00:57 ч. на телефон 112. Следват още два сигнала – в 01:14 и 01:40 ч. Поради липса на свободен екип полицията пристига на адреса едва в 03:06 ч.

Според доклада на патрула на място не е бил установен шум.

„Ще държа директорът на СДВР да изясни какво са предприели на място полицейските служители“, заяви Демерджиев.

При установяване на нарушения или пропуски ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност от служителите.

Случаят с блудството е докладван в полицията на 17 ноември.

На следващия ден е започнало досъдебно производство, като в рамките на 24 часа са установени и разпитани седем души. Впоследствие са събрани данни срещу трима непълнолетни, които са посочени като преки извършители. Те са задържани на 20 ноември и са привлечени като обвиняеми.

В хода на разследването са установени общо 15 души, присъствали на партито.

До момента са установени три пострадали момичета, като освен сексуални посегателства се разследва и стрелба с газово оръжие. Има и други задържани – пълнолетен мъж за стрелбата, както и пети задържан по нов случай, свързан с принуда спрямо една от жертвите.

МВР продължава да издирва всички видеозаписи, свързани със случая. Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП работи за установяване и премахване на клиповете от социалните мрежи.

Демерджиев съобщи още, че се планира разширяване на звената за борба с киберпрестъпността и в областните дирекции на МВР. По думите му продължават и специализираните полицейски операции срещу насилието сред непълнолетни, употребата и разпространението на наркотици около училища и присъствието на деца в питейни заведения.