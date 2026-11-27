37 превозни средства се сблъскаха при верижна катастрофа в Швейцария, има ранени
Полицията разследва причините за инцидента
Десет души бяха ранени при масова верижна катастрофа на автомагистрала А1 в района на Цюрих, съобщи ДПА.
Инцидентът е станал рано тази сутрин, като в сблъсъка са участвали общо 37 превозни средства – 23 леки автомобила, шест микробуса и осем камиона.
По информация на швейцарската полиция повечето от превозните средства е трябвало да бъдат изтеглени от мястото на произшествието.
Причините за катастрофата все още се изясняват. Полицията обаче уточнява, че по време на инцидента пътната обстановка е била зимна.
Очаква се участъкът на магистралата в посока Санкт Гален да остане затворен до тази вечер.