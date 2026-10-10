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MotoGP има нов лидер след драма в спринта

MotoGP има нов лидер след драма в спринта

Марк Маркес спечели на кратката дистанция в Индонезия и поведе с 4 точки пред Хорхе Мартин

MotoGP има нов лидер в генералното класиране при пилотите. Марк Маркес спечели своя втори пореден и общо осми спринт от началото на сезона. Седемкратният световен шампион в кралския клас по мотоциклетизъм спря хронометъра 19:37.125 минути и поведе с 4 точки пред Хорхе Мартин в битката за титлата. Самият Мартин завърши чак четвърти с изоставане от +1.947 сек. зад победителя.

Битката за титлата в MotoGP стана жестока

Спринтът започна с инцидент още в първия завой, който извади от битката стартиралите от първите две позиции Раул Фернандес и Марко Бедзеки. До контакта между двамата се стигна, след като те бяха атакувани от вътрешната страна на кривата както от Марк Маркес, така и от Фабио Ди Джанантонио.

Атаката на пилота на VR46 Дукати доведе до верижна реакция, която принуди първо Маркес да изправи мотора си леко на изхода от завоя, което пък доведе до затваряне на газта и от страна на Бедзеки. Фернандес обаче нямаше време за реакция и се стигна до контакт между него и заводския пилот на Априлия, който извади и двамата на спринта.

Този хаос позволи на стартиралия пети Мартин да поведе пред Маркес и Ай Огура, който също напредна с четири места на старта. След като се озова начело на колоната, Мартин започна да се откъсва пред Маркес, а авансът му беше достигнал 1.5 секунди.

В деветия тур обаче Мартин намали рязко темпото си и пропусна световния шампион пред себе си. Най-вероятно заради проблем с налягането в преднта гума. В оставащите обиколки Маркес беше безгрешен и спечели пред Огура и Ди Джанантонио, които също изпревариха Мартин. Последният допусна сериозна грешка в края на предпоследния тур и финишира извън подиума.

 

 

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