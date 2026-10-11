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Михаил Звинчук след задържането в Черна гора: Никой не е искал екстрадицията ми

Михаил Звинчук след задържането в Черна гора: Никой не е искал екстрадицията ми
АП/БТА

Основателят на прокремълския проект "Рибар" твърди, че САЩ и държави от ЕС не са проявили интерес към екстрадицията му след задържането в Черна гора

Основателят на руския информационен проект "Рибар" Михаил Звинчук заяви, че САЩ и страни от Европейския съюз не са поискали екстрадицията му, след като беше задържан в Черна гора заедно с още четирима руснаци.

Звинчук говори пред журналисти на летище в Москва след завръщането си в Русия.

"Докато бяхме там, бяха изпратени запитвания до Интерпол и Европол, но по същество ние не представлявахме интерес за никого. Слуховете, че сме желана цел за някого, не отговарят на истината", заяви той.

Михаил Звинчук е основател на прокремълския информационен проект "Рибар", който е съсредоточен основно върху войната срещу Украйна. Великобритания е наложила санкции на Звинчук.

Той твърди още, че е влязъл законно в Черна гора и че при преминаването на границата служителите не са проявили особен интерес към самоличността му.

Според собствената му версия причината за задържането може да е свързана с намерението на екипа му да снима в манастир.

"Щом започнахме да разглеждаме толкова деликатен въпрос като църковния разкол в Черна гора, и то от културна гледна точка, се превърнахме в заплаха за националната сигурност", каза Звинчук.

Той и останалите четирима руснаци бяха задържани преди два дни в Черна гора, след което бяха експулсирани от страната.

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