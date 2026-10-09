Черна гора задържа Михаил Звинчук и още четирима при акция срещу мрежата "Рибар"

Черногорската полиция и Агенцията за национална сигурност проведоха операция в град Рисан, при която са задържани петима души, заподозрени във връзки с руската информационна мрежа "Рибар" (Rybar), съобщиха местни медии, позовавайки се на източници от сектора за сигурност.

Сред задържаните са Михаил Звинчук и Валерия Звинчук, както и още трима техни сътрудници. Според черногорската обществена телевизия RTCG операцията е насочена срещу предполагаема хибридна дейност на мрежата.

Към момента официалните институции на Черна гора все още не са публикували подробности за конкретните основания за задържанията и евентуалните обвинения.

"Рибар" е руска медийно-информационна мрежа, създадена през 2018 г., която придоби широка популярност след началото на руската инвазия в Украйна. Първоначално тя се развива като платформа за военни анализи и информация за бойните действия, а впоследствие се превръща в мрежа от комуникационни канали.

Михаил Звинчук е създател на канала "Рибар" и е санкциониран от Европейския съюз от 2023 г. ЕС посочва, че той е член на работна група, създадена от руския президент Владимир Путин за координиране на мобилизационните усилия във връзка с войната срещу Украйна, и го свързва с разпространяване на прокремълска пропаганда и дезинформация.

Британските и американските власти също свързват "Рибар" с операции за чуждестранно информационно влияние. Американският Държавен департамент включва лица, свързвани с мрежата, в програмата "Rewards for Justice", която предлага награди до 10 млн. долара за информация за чуждестранна намеса в американски избори.

Очаква се черногорските институции да дадат допълнителна информация за операцията и статута на задържаните.