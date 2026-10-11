Експерти за белодробната чума в Русия: Рискът за България и ЕС е практически нулев

Рискът предполагаемият случай на белодробна чума в Русия да доведе до разпространение в България или Европейския съюз е изключително нисък. Това коментираха експерти на фона на искането на Световната здравна организация за допълнителна информация от руските власти.

Съмненията са свързани със случай в Иркутска област, като Москва отхвърля версията за лабораторен инцидент.

Доц. д-р Саймън Кларк от Университета в Рединг обясни, че симптомите на белодробната чума се развиват бързо и изискват незабавно лечение с антибиотици.

"Първите симптоми са тези на пневмония – тежка гръдна инфекция. Ако властите са открили всички контактни лица, поставили са ги под карантина и са им дали антибиотици, рисковете са много ниски", посочи той.

Според специалиста няма основания да се очаква пандемия от мащаба на COVID-19. По думите му дори при международно разпространение заболяването не би се предавало със същата скорост и мащаб.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията също следи случая. Оттам посочват, че според наличната към момента ограничена информация няма данни за вторични случаи или за устойчиво предаване от човек на човек.

Проф. Аспарух Илиев от Университета във Фрибург постави под съмнение разпространената версия, че заразяването е станало след счупване на стъклена епруветка.

"В лабораториите не се работи със стъклени епруветки. Използваме съвсем различни пластмасови и стерилни, специално обработени. Вероятността да има счупена стъклена епруветка е много малка", коментира той.

Илиев подчерта, че причинителят на чумата е бактерия, която поради размерите и физичните си характеристики не остава дълго във въздуха и обикновено се предава при много близък контакт с болен човек.

Предполага се, че случаят е свързан с Института за борба с чумата в Иркутск, който работи с различни инфекциозни причинители.

"На този етап, ако е това, което се споменава – чумна бактерия, рискът е нулев за България и за ЕС", заяви проф. Илиев.

Експертите подчертават, че към момента информацията остава ограничена и окончателни заключения могат да бъдат направени едва след предоставянето на повече данни от руските власти.