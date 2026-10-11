Коя е Кейти Закария - новият прессекретар на Белия дом ?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Кейти Закария е новият прессекретар на Белия дом. Постът остана вакантен повече от месец след напускането на Карълайн Левит.

Тръмп определи Закария като лоялен поддръжник на движението MAGA и припомни, че тя е участвала в предизборната му кампания в ключови колебаещи се щати.

Закария е на 42 години и е родом от Калифорния. Завършила е университета "Пепърдайн", където е учила изкуства и право. В професионалната си кариера има стаж в Националния комитет на Републиканската партия и работа в Белия дом по времето на Джордж Буш-младши.

Тя е живяла и в Пекин, където е работила в юридическа фирма, свързана с местно подразделение на Световната банка.

Закария има опит и като коментатор във "Фокс нюз" и "Нюзмакс", както и като юридически съветник на политическата организация "Да реформираме Калифорния", създадена от Ричард Гренел.

По-рано тази година тя беше помощник прессекретар в Министерството на вътрешната сигурност, но се оттегли заради честите пътувания между Калифорния и Вашингтон. След това стана съветник по комуникациите в медийно-технологичната група на семейство Тръмп.

Закария е майка на четири деца.

По повод назначението си тя заяви, че за нея е "най-голямата чест" да служи на президента Тръмп и на американския народ.

Новият прессекретар поема поста в момент на напрежение между Белия дом и част от традиционните медии, както и в навечерието на междинните избори на 3 ноември, когато Републиканската партия ще се бори да запази контрола си в Конгреса.