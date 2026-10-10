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Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент
АР/БТА

Той настоя и за прекратяване на украинските удари по руските петролни рафинерии

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна да избере нов лидер и разкритикува Володимир Зеленски заради отказа му да постигне споразумение с Русия. Той настоя и за прекратяване на украинските удари по руските петролни рафинерии, съобщиха световните агенции.

„По-добре наистина да спре, по дяволите“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, коментирайки атаките срещу руските рафинерии. Според него тези действия задълбочават глобалния недостиг на дизелово гориво.

Американският президент заяви, че Украйна се нуждае от нов ръководител, който да постигне споразумение за прекратяване на войната. Изказването му дойде ден след като той обяви сделка за доставки на руски дизел за американския и световните пазари.

Тръмп също обвини предишната американска администрация в некомпетентност и заяви, че ако е бил президент през 2022 г., войната между Русия и Украйна нямало да започне. По това време Белият дом беше ръководен от демократа Джо Байдън.

Изявленията бяха направени на фона на нови руски удари по украинския град Запорожие, при които според посочената информация са загинали 20 души.

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