Зеленски обвини САЩ в бездействие след руски удари с над 70 жертви за два дни

Украинският президент Володимир Зеленски обвини САЩ в нежелание да помогнат на Украйна, след като руска бомбена атака в четвъртък уби най-малко 30 души на изток, с което двудневният брой на жертвите от руските удари достигна над 70, предаде Ройтерс.

Часове след като ударът по обсадения град Краматорск разкъса два автобуса, Зеленски разкритикува усилията на Вашингтон да развива икономически връзки с Русия, като същевременно се стреми да посредничи в повече от четиригодишната война.

Сутрешната атака дойде ден след масирана руска атака с дрон и ракети, при която загинаха десетки хора в цяла Украйна - 22 от тях в жилищна сграда в централния град Прилуки, на около 80 мили източно от Киев.

Седемдесет и осем души бяха убити, а 215 други бяха ранени при удари през последните два дни в Украйна, каза Зеленски.

В разговор с репортери в Прилуки украинският лидер призова САЩ да се съобразят с исканията му за разширяване на достъпа на Украйна до сателитната услуга Starlink, за да ѝ помогнат да се насочва към руски балистични ракетни установки.

"Отворете Starlink за Украйна. Вие го отворихте, когато отговаряхте на Иран... Казах го съвсем открито - дайте ни го, помогнете ни да защитим небето си и да доминираме там. И тогава Путин ще седне на масата за преговори", каза той изявление.

През последните месеци Украйна се стреми да отнеме инициативата на бойното поле от Русия, чиито успехи се забавиха тази година, но все още страда от все по-бруталната въздушна война на Москва.

"И така, къде е истината тук, къде е честността? Къде е патова ситуация? ... Това се нарича нежелание", каза той, визирайки твърдението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио по-рано в четвъртък, че войната е в патова ситуация и че Съединените щати ще продължат да работят за постигане на споразумение.

"Не може, от една страна, да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга страна да се твърди, че сме се намирали в някакъв вид... дипломатически патов", добави Зеленски.

Високопоставени руски и американски представители, включително специалният пратеник на САЩ Джаред Кушнер, са провели разговори за привличането на американски инвеститор в газопроводите "Северен поток", които доставяха руски газ до Германия, преди Москва да нахлуе в Украйна, съобщи Ройтерс в четвъртък. Украински преговарящи ще пътуват до САЩ в петък и събота за разговори, добави Зеленски, призовавайки президента на САЩ Доналд Тръмп да увеличи санкционния натиск върху Русия.

Осемнадесет души бяха ранени при удара в Краматорск - една от най-големите единични атаки на Русия за годината. Москва отрича да е атакувала цивилни, но редовно обстрелва градове с ракети и дронове.

"Руснаците умишлено атакуват цивилни. За тях автобус с пътници е привлекателна цел именно защото един удар може да убие колкото се може повече хора", каза областният управител Вадим Филашкин в приложението Telegram.

Изображения, публикувани от официални лица, показват тела, разпръснати по улица, осеяна с отломки и овъглена черупка на автобус. Някои тела все още не са идентифицирани, каза Зеленски, добавяйки, че нападението няма да остане без отговор.

Отделно в четвъртък трима души бяха убити и 14 ранени при сутрешните атаки в украинската столица Киев, според кмета Виталий Кличко.

През последните седмици Русия нанесе безмилостни удари с дронове срещу Киев, насочени към складове, центрове за данни и подновявайки кампанията си срещу електропреносната мрежа на Украйна преди зимата.

"Путин и неговият режим нямат намерение да спрат убийствата", заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в предаването X.

"Напротив, те го ескалират, превръщайки обикновения цивилен живот в мишена за руски бомби."