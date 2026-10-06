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Зеленски: Русия атакува два цивилни кораба в българската икономическа зона

Зеленски: Русия атакува два цивилни кораба в българската икономическа зона
АР/БТА

„Украинските Сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето“, заяви украинският президент

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е извършила комбинирана атака с морски и въздушни дронове срещу цивилни кораби в българската изключителна икономическа зона.

Във вечерното си обръщение на 6 октомври Зеленски каза, че при атаката са били поразени два цивилни кораба. Единият кораб е потънал, а другият е получил значителни повреди.

„Украинските Сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето“, заяви украинският президент.

Зеленски съобщи, че украинските Военноморски сили са установили контакт с българските власти. Той посочи, че според получената от тях информация атаката е била извършена от Русия с използването на морски и въздушни дронове.

По думите му инцидентът е част от продължаващи руски действия, които според Киев създават рискове за корабоплаването в западната част на Черно море.

„Тази поредна трагедия с цивилни кораби продължава руските опити да превърнат западната част на Черно море в абсолютно непригодна за корабоплаване“, каза Зеленски.

Той заяви, че е възложил на украинските въоръжени сили, Министерството на отбраната и разузнавателните служби да засилят взаимодействието с международните партньори с цел подобряване на защитата в региона.

Украинският президент спомена и за кораб, който е бил поразен преди това във водите край Румъния.

„В навечерието беше поразен кораб във водите на Румъния. Сега – България“, каза той.

Зеленски заяви още, че руски дронове са навлизали в Молдова, а руските сили продължават да атакуват кораби и украински пристанища.

„Руснаците точно това планират – постоянно да засилват ескалацията“, заяви украинският президент, като призова за „ясна реакция“ и ответни действия срещу руската агресия.

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