Какви са рисковете за България при атаки срещу кораби в Черно море?

Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече засягат и района на българската изключителна икономическа зона. Случилото се днес край българския бряг поставя въпроси както за сигурността на корабоплаването, така и за готовността на страната да реагира при подобни ситуации.

Мащабна спасителна операция се провежда в Черно море след атаки с дронове срещу търговски кораби в района източно от нос Свети Атанас и град Бяла. В центъра на акцията се оказа плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот, който е бил пренасочен, за да окаже помощ на бедстващи моряци.

Създателят на Софийския форум по сигурността и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев коментираха проблема.

Божилов посочи пред НОВА Нюз, че към момента информацията за случилото се е недостатъчна и на места противоречива.

По думите му има данни, че двата кораба са се сблъскали, в резултат на което единият е потънал. Друга информация сочи, че плавателните съдове са били атакувани с дронове.

„Удар с дронове е директно нападение, а другото е инцидент“, посочи Божилов.

Той отбеляза, че през последните дни се засилват атаките с въздушни дронове срещу кораби, които превозват зърно и други продукти от украински пристанища. „Войната се ожесточава и лошото е, че вече навлиза в румънски и български води“, коментира Божилов.

Милен Керемедчиев уточни, че атаката не е станала в териториалните води на България, а в изключителната икономическа зона на страната. Той обясни, че териториалните води са част от територията на държавата, докато изключителната икономическа зона дава на страната определени права за използване на природните ресурси и защита на икономическите ѝ интереси.

Той каза, че "Русия за пореден път предприема действия, които засягат гражданската инфраструктура и търговското корабоплаване".

Според Божилов на първо място стои въпросът за сигурността на корабоплаването.

„Ние няма какво много да направим, особено ако ударите са в икономическата ни зона. Там само можем да оказваме помощ“, посочи той.

По думите му трябва да се анализират и последиците за корабоплаването, екологията и цялостната сигурност в Черно море.

Керемедчиев предупреди, че кризата може да окаже сериозно влияние върху търговските пътища на България и да постави допълнително натоварване върху спасителните екипи и системата за реакция при морски аварии. Според него рискът от подобни инциденти ще продължи да се увеличава.