Рубио: Войната в Украйна е в опасна патова ситуация, САЩ ще продължат опитите за споразумение

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи войната на Русия срещу Украйна като попаднала в опасна патова ситуация и заяви, че Вашингтон ще продължи да търси възможности за постигане на договорено прекратяване на конфликта, предаде Ройтерс.

"Бихме искали да видим намиране на решение на тази война чрез преговори, което да бъде трайно, устойчиво и справедливо", каза Рубио пред журналисти по време на посещението си в Португалия.

Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици се стреми да възобнови преговорите за прекратяване на продължаващия вече четири години конфликт. Очаква се украински преговарящи да посетят САЩ утре и вдругиден.

Междувременно взаимните атаки с дронове между Русия и Украйна през тази година постепенно са обхванали все повече сектори от икономиката. Удари са засегнали енергийни съоръжения и рафинерии, пристанища и кораби, превозващи петрол и зърно, складове за електронна търговия, а в последно време и центрове за данни.

Рубио предупреди, че продължаващата ескалация може да доведе до разширяване на конфликта извън настоящите му рамки.

"Тази ескалация може да прерасне в кампания от саботажи в съседни държави, които са членове на НАТО", каза Рубио.

Той добави, че съществуват и други възможни сценарии, които "могат бързо да превърнат войната между две държави в много по-широк и значително по-опасен регионален конфликт".

"Тази война трябва да приключи чрез договорено споразумение. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Съединените щати са готови да съдействат за това. Опитахме. Ще продължим да опитваме. Но също така няма да влагаме усилия в безсмислени процеси, ако не можем да постигнем напредък", добави Рубио.