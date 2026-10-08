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Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна
Снимка: ТАРАЛЕЖ

Случилото се в ИИЗ беше целенасочена атака, заяви Ивайло Иванов

"Липсваше единомислие на вчерашното заседание на КСНС. Черно море е единственото място, където се води реална война извън територията на Русия и Украйна. В международни води се извършват целенасочени действия. Това не е случайно попаднал дрон", заяви бившият зам.-външен министър Любомир Кючуков пред пред БНТ.

Мнението, че случилото се в ИИЗ не е инцидент изрази и Ивайло Иванов. Имаше нужда от свикване на КСНС, случилото се в Черно море с двата кораба в Изключителната икономическа зона на България не може да се квалифицира като инцидент. Инцидентът предполага, че нещо, което се е случило случайно, а това беше целенасочена атака, заяви д-р Ивайло Иванов, член на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик".

Той изрази съжаление от липсата на единна позиция на партиите в КСНС. "България можеше да отправи по-конкретни искания към нашите съюзници в НАТО и в ЕС. Партиите поне на това поле можеше да постигнат съгласие. България трябва да отделя по-голям процент от БВП за сигурността си. Има увеличаване на заплахите", смята Иванов. 

Той даде пример с договора между Гърция и Израел за 3,5 млрд. евро за противовъздушна система "Защита на Ахил". "Турция, още преди година, обяви изграждането на "Железен щит". Румъния сключи договор за включването на 7 системи "Пейтриът". Ние тепърва взехме решение за закупуването на тези пет системи, които са само елемент от системата за ПВО", допълни Иванов.

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