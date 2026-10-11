Борисов за втори пореден ден предупреди за дизела: Спрете износа и трупайте резерви

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за втори пореден ден предупреди за риск от задълбочаване на недостига на дизелово гориво и настоя България да ограничи износа, да увеличи производството и да започне да трупа резерви.

Ден по-рано Борисов отново постави темата за горивата, като разкритикува решението България да допуска износ на дизел в момент, когато според него други държави се стремят да запазят наличните количества за вътрешния си пазар.

В Силистра той повтори тезата си, че международната обстановка може да доведе до още по-сериозен недостиг през следващите месеци.

"Още на 15 септември предупредих, че в света ще има дефицит на дизелово гориво. Затова ние бяхме забранили износа, за да може да се произведе и съхрани това толкова ценно гориво, което с всеки изминал месец става по-ценно", заяви Борисов.

Според него конфликтът с Иран и рисковете за корабоплаването през Ормузкия проток допълнително усложняват ситуацията. Той посочи като пример и действията на американския президент Доналд Тръмп за осигуряване на руски петролни доставки за американските земеделски производители.

"Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте я в държавния резерв и произвеждайте повече. Това ще има пазар през следващите месеци, когато цяла Европа ще има нужда от него", каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов отново разкритикува управляващите за поскъпването на горивата и предложи временно намаляване на ДДС. По думите му подобна мярка би могла да намали цената за потребителите с около 40 евроцента на литър, а необходимите средства могат да бъдат компенсирани чрез ограничаване на държавните разходи.

"Намалете разходите. Дайте на хората, не им взимайте от джобовете", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ предупреди и за увеличаването на държавния дълг, като заяви, че България се движи към "дългова спирала" и направи паралел с гръцкия сценарий.

Той засегна и споразумението с "Боташ", като предупреди, че бъдещи плащания по него ще трябва да бъдат отчетени от финансовото министерство.

Борисов заяви още, че ГЕРБ ще премахне данъци, които според него са били наложени при управлението на Румен Радев, и подчерта ролята на бизнеса за икономиката.

В изказването си лидерът на ГЕРБ коментира и войната в Украйна и ситуацията в Черно море. Той отново критикува институциите за липсата на достатъчно информация около атаките срещу търговски кораби.

Борисов защити и изградената при управлението на ГЕРБ газопреносна инфраструктура, като определи "Балкански поток" като стратегически актив за България.

"Там, където тече газ, бомби не падат. Ние направихме най-добрата газопреносна мрежа и единствено "Балкански поток" работи", каза той.