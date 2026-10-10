Борисов за руския дизел: Докато другите пазят горивата си, ние позволяваме да напускат България

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в социалните мрежи споразумението между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за увеличаване на доставките на руски дизел на световния пазар.

Борисов цитира съобщението на Тръмп в Truth Social и направи паралел с решението на българския парламент от 23 септември, с което беше отменено временното ограничение за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти. Решението е било внесено от Министерския съвет и е подкрепено от 121 депутати, при 42 против и 23 въздържали се.

"В България на 23 септември 2026 г. правителството на Румен Радев в Народното събрание на Румен Радев, с гласовете на "Прогресивна България" на Румен Радев, отмени забраната за износ на нефтопродукти от България", написа Борисов.

Той припомни, че още тогава е предупредил, че отпадането на ограничението може да донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите, земеделците, превозвачите и бизнеса.

"Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната. Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители", посочи лидерът на ГЕРБ.

Официалното решение на Народното събрание отменя мярката, въведена през октомври 2025 г. за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. То влиза в сила след обнародването му в "Държавен вестник".

От Министерството на икономиката тогава също заявиха, че водещ принцип трябва да бъде първо обезпечаването на вътрешното потребление и енергийната сигурност, а едва след това да се изнасят излишните количества.

Борисов настоя държавата да поставя националния интерес над интересите на отделни търговци и определи решението за отпадане на ограничението като грешка.