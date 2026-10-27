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Регистрираме колите си по нови правила

Регистрираме колите си по нови правила
Снимка: БТА

Физическото преминаване през канал вече ще бъде задължително

От днес, 27 октомври, започват да се прилагат измененията в наредбата на МВР за регистрацията и отчета на моторните превозни средства. Новите правила обхващат процедурите по физически оглед, издаването на времен ни регистрационни табели, подмяната на двигател и пререгистрацията на автомобили, придобити по наследство.

Физическото преминаване през канал вече ще бъде задължително при прехвърляне на регистрацията в друга административна област или при смяна на собственика, но само за автомобили, чиято първоначална регистрация е извършена преди по-малко от 10 години. За регистрираните по-отдавна оглед няма да се изисква.

Изключения са предвидени и при смяна на горивната система, корекция на екологичната категория в талона или издаване на дубликат заради изгубена част от свидетелството за регистрация.

Промени има и при транзитните номера - те ще могат да бъдат издавани най-много три пъти за един и същ автомобил. При смяна на двигателя вече няма да се изисква документ, доказващ собствеността върху новия агрегат. Номерът ще бъде отразяван директно по време на огледа. Ако той е с различен идентификационен код, ще са необходими технотест и удостоверение за конструктивно изменение.

Новите разпоредби улесняват и регистрацията на коли, придобити по наследство от няколко души. Процедурата вече може да бъде започната от един наследник, без изрично писмено пълномощно от останалите. В свидетелството за регистрация ще бъдат вписани имената на всички съсобственици.

Дерегистрацията на наследен автомобил също може да бъде заявена от един наследник, но само при предаване на колата за скрап, пълното ѝ унищожаване, принудително отнемане от държавата или заличаване вследствие на пожар и природни бедствия.

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