Хутите: Египет на практика ни обяви война

Висш представител на йеменските бунтовници хути обяви във вторник, че одобрената от египетския парламент военна подкрепа за Саудитска Арабия на практика представлява обявяване на война срещу Йемен. Острата реакция идва ден след като Кайро предприе решителна стъпка към присъединяване в борбата на Рияд срещу подкрепяната от Иран шиитска групировка, предава Turkey Today.

Мохамед Али ал-Хути, член на политическото бюро на хутите, отправи официален призив към страните членки на пакта за отбрана от Мека – Саудитска Арабия, Турция и Пакистан – незабавно да напуснат този съюз. Изявлението му съвпадна с проведените в понеделник в Техеран разговори на високо равнище между представители на трите държави, насочени към деескалация на регионалното напрежение.

„Египет и неговият парламент декларираха подкрепа за така наречената отбрана на Кралство Саудитска Арабия, а с това на практика обявяват война срещу Република Йемен“, написа Ал-Хути в канала си в Telegram. Според него това решение „прави огромна услуга на Израел – узурпиращия окупационен субект, който само чака възможност да нападне Синайския полуостров“, допълвайки, че Египет бива въвлечен в нов конфликт по същия начин, по който е бил подмамен по време на войната в Йемен през 60-те години на миналия век.

В понеделник парламентът в Кайро даде официален мандат на президента Абдел Фатах ал-Сиси да предприеме „всички необходими мерки“ в помощ на Саудитска Арабия за отблъскване на атаките от страна на хутите. Решението бе подкрепено от най-малко две трети от депутатите по време на закрито заседание, като в официалното съобщение не се посочват конкретни данни за гласуването или детайли за типа военна помощ. До момента няма обявено официално искане от страна на Рияд за разполагане на египетски сухопътни сили.

Въпреки това Тахер ал-Хули, заместник-председател на законодателната комисия в парламента, потвърди пред Ройтерс, че Египет има готовност да изпрати свой контингент в Саудитска Арабия след координация между двете столици и при поискване от страна на Рияд.

Съгласно член 152 от египетската конституция държавният глава няма право да изпраща въоръжени сили на бойни мисии в чужбина без предварителни консултации с Националния съвет за отбрана и без одобрението на две трети от народните представители. Опозиционната коалиция „Гражданско демократично движение“ вече се обяви против египетското военно участие, а от Египетската социалдемократическа партия съобщиха, че техните депутати ще се въздържат при подобни гласувания. Кайро не е част от тристранния пакт от Мека, подписан през август от Саудитска Арабия, Пакистан и Турция.

В изявлението си Ал-Хути повтори предупреждението към съюзниците в региона: „Призоваваме отново всеки от членовете на този така наречен „Съюз за отбрана на Мека“ да го напусне“. Той определи коалицията като инструмент, обслужващ американската и израелската геополитика. „Не се страхуваме от никакви нови съюзи, но предупреждаваме, че тези обединения трябва да бъдат насочени срещу узурпиращия субект (Израел)“, каза той, допълвайки, че нито Египет, нито Турция или Пакистан трябва да съдействат за „продължаването на престъпленията“ срещу неговата страна.