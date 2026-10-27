Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

София и Тбилиси споделят ключова геополитическа връзка чрез Черно море, изграждайки съвместни инициативи за по-добра транспортна и икономическа интеграция. Това стана ясно от думите на грузинския министър на външните работи Мака Бочоришвили по време на дискусионен панел в българската столица, предават грузинската обществена медия ГПБ и БТА. По думите й България е важна страна за Грузия.

Ръководителят на грузинската дипломация акцентира върху факта, че за родината ѝ е от стратегическо значение да поддържа динамични политически и икономически контакти с България в ролята ѝ на държава членка на Европейския съюз.

Бочоришвили посочи, че това е нейната първа официална визита зад граница в качеството ѝ на външен министър. В София тя проведе серия от разговори с представители на българската власт, сред които среща с вицепремиера и кратки разговори с министър-председателя и министъра на външните работи.

"Споделяме разбирането, че е важно да поддържаме активен политически диалог както на двустранно равнище, така и в рамките на отношенията с Европейския съюз. Същевременно трябва да развиваме практическото сътрудничество, от което и двете страни имат нужда", коментира грузинският първи дипломат.

Тя допълни, че от българска страна се наблюдава явен интерес към задълбочаване на двустранните отношения – стремеж, който напълно съвпада с намеренията на Тбилиси за разширяване на икономическия и политически обмен. В подкрепа на това Бочоришвили отбеляза, че България заема място сред водещите търговски партньори на Грузия на територията на ЕС, което е реален израз на успешното партньорство между двете страни.

Поводът за посещението на министъра бе участието ѝ в Софийския икономически форум, организиран от Делфийския икономически форум – институция, която има за цел да разгърне дейността си и в Грузия.

"По време на форума обсъдихме с българския външен министър въпросите на свързаността, устойчивостта, регионалните предизвикателства и сигурността в региона на Черно море. Разговорите бяха съсредоточени върху значението на отношенията между Грузия и България и ролята на двете държави за подобряване на свързаността в региона", заключи Мака Бочоришвили.