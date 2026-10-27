Костадинов: Гюров няма да получи нито един глас от "Възраждане"

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви категорично, че партията му няма да подкрепи кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Кандев на втория тур на президентските избори. По думите му избирателите на формацията са разделени в отношението си към другата двойка на балотажа – Илияна Йотова и Вълчев.

Изявлението беше направено по време на първия официален брифинг на „Възраждане“ след първия тур на президентските избори, проведен в неделя.

Костадинов, който беше кандидат за държавен глава, остана на трето място в надпреварата.

„Гюров няма да получи нито един глас от „Възраждане“

Председателят на партията беше категоричен, че привържениците на формацията няма да подкрепят Андрей Гюров на предстоящия балотаж.

„Гюров няма да получи нито един глас от „Възраждане“. Нито един. Настройката срещу него е изключително тежка и много сериозна на принципна и идеологическа основа“, заяви Костадинов.

Той подчерта, че позицията на партията е категорична.

„Със сигурност мога да кажа, че ние категорично не подкрепяме господин Гюров, категорично се обявяваме против г-н Гюров“, допълни лидерът на „Възраждане“.

Три възможни избора за симпатизантите на партията

По отношение на кандидатурата на Илияна Йотова Костадинов посочи, че сред избирателите на „Възраждане“ няма единна позиция.

Според него привържениците на партията се разделят на три групи.

„Една част няма да отидат да гласуват, една част ще гласуват с „не подкрепям никого“, една част ще подкрепят г-жа Йотова“, обясни той.

Така лидерът на „Възраждане“ изключи подкрепа за Гюров, но не отправи категоричен призив към всички симпатизанти на формацията да гласуват за Йотова.

Балотажът е насрочен за 1 ноември

На втория тур на президентските избори един срещу друг ще се изправят кандидат-президентските двойки Гюров – Кандев и Йотова – Вълчев.

Очаква се Централната избирателна комисия да обяви окончателните резултати от първия тур и официално да насрочи балотажа за 1 ноември.