Страхил Делийски: Разривът между политическия елит и избирателите се задълбочава

Предстоящият изборен ден едва ли ще остави значима следа в историята. Причината за това се крие в предизвикателствата пред мобилизацията на вота и ясните индикации, че разривът между политическия елит и мнозинството от избирателите се задълбочава. Това заяви в ефира на НОВА Тв политологът Страхил Делийски.

От своя страна колегата му Иво Инджов смята, че кандидат-президентът Илияна Йотова разполага с по-сериозен потенциал за привличане на нови гласове. Той коментира, че близките резултати могат да стимулират част от гражданите да гласуват, но обърна внимание, че подкрепата за кандидатите е фрагментирана.

„Много хора ще предпочетат, според мен, да излязат да гласуват в подкрепа на двойката Йотова – Вълчев. Макар че там не може да се говори за един електорат. Има много хора, различни групи и прослойки, които подкрепиха Радев с различна мотивация“, посочва Инджов.

Въпреки това експертът не споделя оптимизма за масово участие на втория тур. По думите му „този балотаж ще бъде с най-ниската избирателна активност в историята на президентските избори. За това са си виновни политиците, които участват във вота“.

Страхил Делийски акцентира върху разграничението между партийната подкрепа "отгоре" и реалната нагласа на гражданите да отидат до урните. Той дефинира умението на щабовете да активират гласоподавателите като ключов фактор за крайния изход.

„Това, което е интересно, е да видим как двата щаба и двамата кандидати ще балансират, от една страна, между това, което наричаме политическа подкрепа, и от друга страна, това, което наричаме електорална. Защото това са различни неща. Политическата подкрепа идва по линията на ценности и позиции. Тя е на равнището на политическия елит, докато електоралната е свързана със способността да медиираш отношенията с избирателите. Ти можеш да имаш политическа подкрепа, но да нямаш електорална подкрепа. И обратно“, анализира Делийски.

Иво Инджов допълва, че вотът носи и залог за стабилността на управлението, като евентуално поражение за Йотова би подложило кабинета на сериозен натиск. Крайният резултат според него ще зависи и от степента на личен ангажимент на Радев, който вече открито се е позиционирал в кампанията с призив да се гласува за тандема Йотова – Вълчев.