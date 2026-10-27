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Трагедия на Е79: Микробус уби шофьор, спрял заради повреда

Трагедия на Е79: Микробус уби шофьор, спрял заради повреда

По първоначална информация мъжът пътувал с лек автомобил в посока София, когато забелязал, че от превозното средство започва да излиза дим

Мъж загина при тежък пътен инцидент на главен път Е79 в района на врачанското село Люти дол. Той бил блъснат от преминаващ микробус, след като спрял автомобила си заради технически проблем, съобщава NOVA.

По първоначална информация мъжът пътувал с лек автомобил в посока София, когато забелязал, че от превозното средство започва да излиза дим.

Шофьорът отбил край пътя и слязъл от колата, за да установи причината за проблема. Докато проверявал автомобила си, бил ударен от преминаващ микробус.

Вследствие на тежкия сблъсък мъжът е загинал.

Движението по Е79 е спряно

Заради катастрофата движението по главния път Е79 в района на село Люти дол е преустановено.

За шофьорите са въведени обходни маршрути през Искърското дефиле и през село Рашково.

Обстоятелствата около тежкия пътен инцидент предстои да бъдат изяснени.

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