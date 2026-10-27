Най-малко 60 души са загинали при нападения срещу християни в Етиопия

Най-малко 60 души са загинали при две отделни нападения през изминалата седмица в обхванатата от конфликти етиопска област Оромия. Това съобщиха от Етиопската православна църква, цитирано по Ройтерс, като уточниха, че всички жертви са християни. Оттам обаче не разкриха подробности за начина на убийствата, нито за евентуалните извършители.

Регионалното правителство в Оромия и източник, свързан с бунтовническия съюз, който се бори срещу правителствените сили в северния регион Тиграй, взаимно си прехвърлиха вината за кървавите актове.

Според официалното изявление на Светия синод на Етиопската православна църква Тевахедо, първата атака е извършена на 20 октомври в област Мерти Уореда, където са убити 14 вярващи. При второто нападение на 24 октомври в Шерка Уореда са загинали още 46 души. При безредиците са били опожарени над 20 домове, а повече от 20 души са настанени в болница с тежки наранявания.

Местните власти в Оромия обвиниха бунтовническия алианс, че е организирал нападенията с цел да разпали религиозен конфликт, но без да предоставят конкретни доказателства за това. От друга страна, източник от средите на бунтовниците твърди, че убийствата са дело на самото регионално правителство, позовавайки се на разговори с местни жители.

Бунтовническата групировка „Армия за освобождение на Оромо“ (OLA), която властите редовно обвиняват за предишни атаки срещу православни християни, все още не е излязла с официален коментар. Организацията е една от седемте въоръжени групировки, които миналия месец обявиха създаването на съюз с цел сваляне на правителството на премиера Абий Ахмед.