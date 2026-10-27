Зеленски удължи военното положение и мобилизацията в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски подписа два указа за удължаване на военното положение и общата мобилизация в страната с още 90 дни - до 29 януари 2027 г., съобщава агенция УНИАН.

Документите са публикувани на официалния сайт на президентската канцелария.

Решението идва, след като по-рано украинската Върховна рада одобри продължаването на военното положение до същата дата. В подкрепа на внесения от държавния глава законопроект "За продължаване на срока на действието на военното положение в Украйна" са гласували 293-ма народни представители.

Продължаването на мерките означава, че военното положение и мобилизацията ще останат в сила до края на януари 2027 г.