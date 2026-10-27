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Полша потвърди подкрепата си за членството на Северна Македония в ЕС

Полша потвърди подкрепата си за членството на Северна Македония в ЕС
Снимка: Facebook

По време на посещение в Скопие полският вицепрезидент на Сейма Шимон Холовня призова за преодоляване на нерешените въпроси между Северна Македония и България

Полша потвърди подкрепата си за европейската интеграция на Северна Македония по време на посещението в Скопие на вицепрезидента на полския Сейм Шимон Холовня. В рамките на визитата той проведе срещи с представители на северномакедонския парламент и с министъра на отбраната Владо Мисайловски.

По време на разговорите с Парламентарната група за сътрудничество с парламента на Полша Холовня заяви подкрепата си за европейския път на страната и изрази очакване, че "нерешените въпроси между Скопие и София ще бъдат преодолени".

В срещата участваха председателят на групата Даниела Николова и депутатите Оливер Спасовски, Весна Бендевска, Жан Дървошанов и Драгана Божковска.

Освен процеса на присъединяване към ЕС двете страни обсъдиха възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в икономиката, туризма и образованието. Сред темите бяха и по-честите контакти между парламентарните комисии и други държавни институции.

По-рано Холовня се срещна и със заместник-председателя на парламента Антонио Милошоски. Двамата обсъдиха двустранните отношения и европейската интеграция на Северна Македония.

Милошоски подчерта, че напредъкът на страната към членство в Европейския съюз трябва да бъде оценяван въз основа на обективни критерии и реално осъществени реформи.

В рамките на разговора събеседниците определиха разширяването на ЕС като важен фактор за стабилността на Европа. Те обсъдиха също възможностите за увеличаване на търговския обмен и инвестициите между Полша и Северна Македония.

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